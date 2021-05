BBC mogelijk op de schop na omstreden Diana-interview

De Britse regering vindt dat de omroep BBC zijn zaken op orde moet krijgen. Dat laten premier Boris Johnson en minister van Justitie Robert Buckland weten in reacties op het onafhankelijke onderzoeksrapport over het omstreden BBC-interview met prinses Diana uit 1995.

Buckland spreekt van "vernietigende bevindingen" over "ongefundeerde en verkeerde acties" van mensen met topposities bij de Britse publieke omroep in de periode waarin het interview door journalist Martin Bashir werd afgenomen. De organisatie van de BBC moet volgens de justitieminister opnieuw bekeken worden "zodat iets gelijkaardigs niet opnieuw kan gebeuren".

De premier is naar eigen zeggen 'heel bezorgd' over de uitkomsten van het onderzoek. "Ik kan me niet voorstellen hoe de koninklijke familie zich moet voelen en ik hoop dat de BBC alles eraan doet om ervoor te zorgen dat zoiets nooit meer gebeurt", aldus Johnson.

Domino-effect

Donderdag verscheen een onderzoeksrapport over het veelbesproken gesprek dat Diana had met BBC Panorama-verslaggever Martin Bashir. Uit onafhankelijk onderzoek komt naar voren dat het interview met de prinses werd geregeld door valse informatie te verstrekken. De BBC ging diep door het stof en de omroep liet, onder meer in een brief aan enkele leden van de Britse koninklijke familie, weten ernstig tekort te zijn geschoten.

De prinsen William en Harry haalden naar aanleiding van het onderzoek hard uit naar de BBC. Volgens Diana's oudste zoon William droeg de publieke omroep "aanzienlijk" bij aan de "angst, paranoia en het isolement" dat de laatste jaren van Diana's leven tekende. Harry ging nog een stap verder. De prins, die de pers al jaren verantwoordelijk houdt voor het auto-ongeluk waardoor Diana in 1997 om het leven kwam, stelde dat "het domino-effect van uitbuiting en onethische praktijken" Diana fataal zijn geworden. "Onze moeder is hierdoor overleden en er is niets veranderd."