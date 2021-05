Lil’Kleine zit nog vast

De politie van Ibiza is nog niet klaar met rapper Lil'Kleine, die zaterdag niet alleen zijn vriendin Jaimie Vaes, maar ook zijn hotelsuite aftuigde. Met regelmaat gaan Vaes en Kleine (die eigen Jorik Scholten heet) uit elkaar. Dit is - voor zover we weten - de eerste keer dat dat gewelddadig ging.

Het incident vond plaats in het gloednieuwe hotel Oku in San Antonio. Daar zijn meerdere BN’ers aanwezig vanwege een openingsfeest van dit weekend.

Volgens ooggetuigen kwam Jaimie Vaes, de moeder van hun zoontje Lío, gewond en bebloed de lobby van de nieuwe hotspot binnen rennen, waarna de receptionist de politie waarschuwde. Ook haar kleding zou zijn gescheurd en de kamer van het stel bleek helemaal vernield. Naar omstandigheden zou het goed met Jaimie gaan.

Geweld en Jorik Scholten hebben iets met elkaar. Een 28-jarige inwoner van Amsterdam heeft vorig jaar aangifte gedaan van een geweldsincident waarbij rapper Lil' Kleine betrokken was