Zanger Måneskin over negatieve drugstest: Voilà

De Italiaanse zanger Damiano David heeft met één woord gereageerd op de negatieve uitslag van zijn drugstest. "Voilà", schrijft de zanger van de band Måneskin op Instagram Stories bij een screenshot van de verklaring van de EBU. Hiermee verwijst hij naar de Franse inzending van Barbara Pravi voor het Songfestival, die tweede werd.

Ook een ander bandlid heeft gereageerd op het nieuws. Thomas Raggi, de gitarist van de band, heeft tevens een screenshot van de verklaring gedeeld en daar een knipogende emoticon aan toegevoegd.

De zanger van de Italiaanse rockgroep leek in de zogenoemde 'green room' coke te snuiven. Hij boog voorover naar de tafel en maakte een snuivende beweging. Het filmpje werd veel gedeeld op sociale media. De zanger zelf ontkende: er zou een glas gebroken zijn bij de tafel van Italië en de zanger zou dit glas hebben opgeruimd. David had beloofd in Italië een drugstest te doen om alle geruchten te ontzenuwen.

Pravi en haar nummer Voilà waren favoriet bij de bookmakers. Maar door de publieksstemmen eindigde Italië hoger en won de band Måneskin zaterdag het liedjesfestijn met hun nummer Zitti E Buoni. De EBU feliciteert Italië en zegt uit te kijken naar de volgende editie van het Songfestival, die in Italië zal plaatsvinden.