Brad Pitt wint voogdijzaak tegen Angelina Jolie

Brad Pitt krijgt gedeeltelijke voogdij over zijn zes kinderen, zo melden Amerikaanse media. Woensdag werd bekend dat hij de rechtszaak, die hij tegen zijn ex-vrouw Angelina Jolie aanspande, heeft gewonnen.

De 57-jarige acteur probeert al zo'n vijf jaar de voogdij over zijn kinderen te krijgen. In 2016 gingen Pitt en Jolie uit elkaar en sindsdien zorgt Jolie voor de kinderen. Eerder zei ze al een hele hechte band met hen te hebben.

"Hij is zo opgelucht", vertelt een bron dichtbij Pitt aan de media. "Zijn enige doel is om meer tijd met zijn kinderen door te brengen." Volgens de bron zou Jolie er alles aan gedaan hebben om als enige voogdij te houden. "Dit proces heeft maanden geduurd en er waren heel veel experts, getuigen, therapeuten en andere mensen die hun oordeel hebben gegeven. Daar is dit besluit op gebaseerd."