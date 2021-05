Zorgen om Matthew Perry na Friends-reünie: lijkt schim van zichzelf

De hartverwarmende Friends-reünie, die gisteravond op de Nederlandse tv was te zien, maakt nog maar eens duidelijk hoe iconisch de serie uit de jaren 90 was. Kijkers maakten zich echter wel zorgen over Matthew Perry, de acteur die Chandler speelde, schrijft HLN.

De 51-jarige Canadees kampt al decennia met een drugs- en drankverslaving. Zijn Friends-collega's vonden dat moeilijk. “Moeilijk is nog zacht uitgedrukt”, vertelde Lisa Kudrow in 2002 tegen de New York Times. “Het was helemaal niet fijn wanneer hij ziek was. Wij stonden machteloos. Dat heeft ons allemaal ontzettend veel pijn gedaan. Matthew is één van de grappigste mensen die ik ooit heb leren kennen. Hij is charmant en hilarisch. Op de set werd veruit het meeste gelachen wanneer Matthew er was.”

Matt LeBlanc vertelde tegen People dat hij hem lang heeft geprobeerd te helpen. “Ik heb met hem proberen praten, maar het had geen zin. Ik besef nu dat dit iets is waar hij zelf aan moet werken, en dat niemand hem daarbij kan helpen.”

Perry besefte dat hij een probleem had en is meerdere keren opgenomen in afkickcentra om van zijn drank- en drugsverslaving af te komen. “Maar ik wilde het gewoon niet van een ander horen. Je kan niet tegen iemand zeggen dat hij moet afkicken. Dat is een beslissing die enkel en alleen van jezelf kan komen”, legt hij uit.

De laatste berichten zijn dat het nog steeds niet zo goed met hem gaat. Een medewerker van het hotel waar hij vorig jaar verbleef, klapte uit de school: “Hij wordt niet graag lastig gevallen door anderen en gaat daarom meestal in de VIP-bar van de zaak zitten. Daar kiest hij dan voor een aantal stevige drankjes. Bijna niemand herkent hem, omdat hij er een puinhoop van heeft gemaakt. Hij lijkt totaal niet meer op zijn personage van vroeger. Hij is volledig in zichzelf gekeerd en komt meestal niet uit zijn kamer voor het donker is, tenzij hij gaat roken of weer eens naar het ziekenhuis moet. Toen ik hem tegen het lijf liep, leek hij erg afwezig en zag hij er ziek uit.”