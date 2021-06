ING: Willem Engel gebruikte 50.000 euro aan Viruswaarheid-donaties voor stuk grond in Spanje

Ook dansleraar Willem Engel probeert rijk te worden van de pandemie. Volgens ING gebruikte hij een grote som geld van de rekening van Viruswaarheid - bijeengebracht door zijn volgelingen - om voor zichzelf grond te kopen in Spanje.

Dat blijkt uit informatie van ING, die de zakelijke rekening van Viruswaarheid om die reden blokkeerde eerder dit jaar. Tegen die blokkade ging Engel bij de rechter in beroep. De rechter oordeelt nu dat die maatregel van ING te ver ging, maar is wel kritisch op de handelswijze van Engel. De rechtszaak was dus misschien niet zo slim van Willem, want zo kwam zijn eigenbelang aan het licht. Wel was de rechter kritisch op hoe Engel met de donatiegelden was omgesprongen. Hij gebruikte ze ook voor zijn dansschool.