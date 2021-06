Schreeuw om aandacht? De naam van de baby van prins Harry en Meghan valt helemaal verkeerd

Prins Harry en Meghan Markle kondigden gisteren de geboorte van hun tweede kind aan. Het meisje heet Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor. De naam Lilibet is pijnlijk, vinden veel royalty-experts.

Nog niet lang geleden haalden prins Harry (36) en Meghan (39) bij Oprah hard uit naar het Britse koningshuis. Meghan noemde de Britse royals racistisch en Harry vond dat zijn vader hem helemaal verkeerd had opgevoed. De twee zijn bovendien uit het koninklijk huis gestapt en in de VS gaan wonen.

Des te opvallender is het dat hun tweede spruit een koninklijke naam heeft gekregen. En wat voor een. Lilibet is het koosnaampje van Queen Elizabeth. Decennialang was de pas overleden prins Philip de enige die haar zo mocht noemen.

Ironisch

“Het is ironisch dat Harry en Meghan ervoor gekozen hebben om hun dochter naar de Queen te vernoemen”, reageert de Britse journalist Piers Morgan in de Daily Mail. “Gezien ze nog geen week eerder druk bezig waren met het ondermijnen van de monarchie. Ze haalden openlijk en schokkend uit naar het koningshuis.” Volgens Piers is hun dochter om opportunistische redenen vernoemd. “Dat ze hun dochter Lilibet Diana genoemd hebben, wijst er enkel op dat ze zich aan hun positie als royalty willen vasthouden, ook al zijn ze zelf uit The Firm gestapt.”

Diep persoonlijk

Royalty-expert Ingrid Seward is ook kritisch. “Dat koosnaampje, Lilibet, is diep persoonlijk voor de koningin. Het is een intiem deel van haar identiteit dat slechts weggelegd was voor een héél select groepje personen. Zelfs William en Harry noemden haar niet zo. Haar kleinkinderen al helemaal niet. Dat Harry en Meghan net die naam kozen voor hun kind dat al wereldberoemd was voor ze geboren werd, is opvallend. Charmant, jazeker, maar ook uitermate teleurstellend. Het lijkt eerder als een schreeuw om aandacht.”

Een list

Royaltywatcher en biograaf Angela Levin is verbijsterd over de naam vertelt ze in de talkshow ‘Good Morning Britain’. “Ik denk niet dat de koningin hier blij mee zal zijn. Ik vind het persoonlijk nogal onbeleefd tegenover haar om die naam aan hun dochter te geven. Niet vanwege de naam zelf, maar vanwege de situatie waarin het koppel nu zit. Na alles wat er gebeurd is tussen Harry, Meghan en de koninklijke familie is dit niet schattig, maar pijnlijk. Elizabeth zal vast denken dat het om een list gaat, waarmee ze alweer willen kapitaliseren op Harry’s afkomst als royal. Het naampje was inderdaad erg privé, zoals vele collega’s van mij al hebben aangehaald. Zelfs haar zoon, prins Charles, durfde er niet van dromen om haar zo te noemen. Tientallen jaren was prins Philip de enige die haar zo aansprak. Een kind Lilibet noemen vlak na zijn dood... Ik hoop vurig dat ze dit van tevoren met de Queen hebben besproken.”