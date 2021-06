Van der Gijp en Derksen halen uit naar vrouwelijke NOS-analisten

Johan Derksen en René van der Gijp hebben vrijdagavond hard uitgehaald naar de twee vrouwelijke voetbalanalisten van de NOS, Suse van Kleef en Mandy van den Berg. Volgens de twee mannen van het programma De Oranjezomer "lullen die vrouwtjes alleen maar tactisch". Dat stelden zij vrijdagavond in de late uitzending van het SBS-programma.

Derksen zei niets te kunnen met de analyses van Van Kleef en Van den Berg. "Het probleem is natuurlijk: we moeten al die vreselijke wedstrijden van dat damesvoetbal kijken, waarbij je in slaap valt", aldus de commentator. "Maar dat moeten we al zien, en dan moet je ook nog luisteren naar dat geneuzel. Vroeger lazen ze de Libelle en gingen ze zitten breien."

Van Kleef speelde in haar jeugd in het Nederlands vrouwenvoetbalelftal onder 19. Door problemen met blessures koos zij voor een carrière als journalist. Van den Berg kwam sinds 2010 negentig keer uit voor het Nederlands vrouwenelftal.

De twee analisten van Veronica Inside en De Oranjezomer liggen vaker onder vuur vanwege hun vermeend seksistische, racistische en homofobe opmerkingen. Het Nederlands elftal boycot Veronica Inside nadat Derksen vorige zomer stelde dat een als zwarte piet verklede man tijdens een Black Lives Matter-protest op Akwasi leek.

De NOS laat zaterdag desgevraagd weten niet te willen reageren op de uitlatingen van Derksen en Van der Gijp.