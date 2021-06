Verhuizing zoon Damián brak het hart van Sylvie Meis

Sylvie Meis vond het loodzwaar om haar zoon Damián vorige zomer naar Denemarken te zien verhuizen om daar te werken aan zijn voetbalcarrière. Nog altijd vindt ze het niet makkelijk dat hij zo ver weg zit, vertelt ze in een interview met het Duitse tijdschrift Gala.

"Natuurlijk wilde ik hem deze kans niet ontnemen, maar het was echt zwaar voor mij en het brak mijn hart als moeder", zegt de 43-jarige Sylvie, die in Hamburg woont, over die periode. "Het heeft lang geduurd, eigenlijk tot Kerstmis, voordat dit zware gevoel in mijn hart en in mijn lichaam wat minder werd."

Damián woont sinds augustus bij Sylvie's ex-man Rafael van der Vaart, zijn vriendin Estavana Polman en zijn zusje Jazzlyn. Hoewel dat goed gaat, is ze er na bijna een jaar nog niet aan gewend. "Makkelijker wordt het eigenlijk nooit, want als moeder wil je gewoon je kind thuis hebben." Maar de kans dat Damián binnenkort terug naar Duitsland komt, is volgens haar klein. "Je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren", zegt de presentatrice. "Op dit moment is hij erg gelukkig in Denemarken."