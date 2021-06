Joan Collins verdiende minder dan mannelijke Dynasty-collega

Joan Collins heeft flink uitgehaald naar haar Dynasty-collega John Forsythe. In een interview voor Piers Morgans programma Life Stories noemde ze de acteur een vrouwonvriendelijke lul.

De nu 88-jarige dook in 1981 op in het tweede seizoen van Dynasty als Alexis Colby, de ex-vrouw van Blake Carrington, die werd gespeeld door Forsythe. De acteur, die in 2010 op 92-jarige leeftijd overleed, wilde volgens Collins altijd op de voorgrond staan en had in zijn contract laten vastleggen dat hij 5000 dollar per aflevering meer zou verdienen dan elk ander castlid.

Middelpunt

Collins vertelde dat zij in haar begintijd bij de soap 15.000 dollar per aflevering verdiende, en Forsythe "iets van 25- of 30.000". Ze noemt ook de producenten vrouwonvriendelijk omdat ze ingingen op de eisen van Forsythe, die ook had afgedwongen dat hij het middelpunt moest zijn van alle publiciteitsuitingen rond Dynasty.

De soap, waarvan tussen 1981 en 1989 meer dan 200 afleveringen werden gemaakt, werd razend populair, waardoor Collins er een beter salaris uit kon onderhandelen. Op het hoogtepunt van de show verdiende ze 120.000 dollar per episode, vertelde ze. "Maar toen stopten ze me maar in de helft van de afleveringen, want meer konden ze niet betalen."

Ze verdiende elke cent van dat bedrag, vindt de actrice. "Tijdens de lockdown heb ik oude afleveringen van Dynasty gekeken en ik was onder de indruk van mezelf. Als ik eerlijk ben vind ik dat ik nog meer had moeten krijgen."