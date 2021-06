Horrorverhaal over smartphones trapt 3LAB-serie 2021 af

De 3LAB Serie-contest Zapp-editie 2021 gaat maandag van start. Vijf pilots van nieuwe programma's maken de kans om ontwikkeld te worden tot een volledige serie. De eerste bijdrage is een kinderhorrorserie voor AVROTROS: Slapeloze nachten.

De pilot vertelt een horrorverhaal over jongeren die iets te afhankelijk zijn geworden van hun smartphone en daardoor in enge situaties terechtkomen. In de pilotaflevering 'Faceswap' zit de jonge telefoonverslaafde Veronica tijdens een logeerpartij opgescheept met haar enge buurmeisje Anna. Als Veronica per ongeluk een app gebruikt op de smartphone van Anna ontdekt ze dat zij van gezicht zijn verwisseld.

De hoofdrollen worden gespeeld door Frida Heijmen (bekend als de dochter van Frank Lammers in de Jumbo-commercials) en Carmen van Zantwijk (binnenkort te zien in de film Mijn Beste Vriendin Anne Frank). De pilot is geproduceerd door Every Media, die afgelopen jaar prijzen won met de onlineserie ‘Het Videodagboek van Anne Frank’.

De horrorserie is geregisseerd door Niels Bourgonje, die eerder de prijswinnende horrorfilms Swipe en Woodland Cemetery' maakte, en geschreven door Paul Bontenbal. Slapeloze nachten is vanaf maandagmiddag 17.00 uur te zien op Zapp.nl en het YouTube-kanaal. De winnaar van de 3LAB Serie-contest wordt 5 juli bekendgemaakt.