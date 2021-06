Diana’s laatste woorden: “Mijn god, wat is er gebeurd”

Volgende week zou Lady Di zestig zijn geworden. Reden voor de onthulling van een standbeeld. En ook reden voor de eerste reddingswerker die ter plaatse was om zijn verhaal te vertellen. Xavier Gourmelon was als een van de eersten op de plaats waar de auto waarin Diane zat was verongelukt. Hij praat nu voor het eerst over die bewuste nacht in de Parijse tunnel bij de Pont de l’Alma in 1997.

„Toen ik bij de auto kwam, was duidelijk dat twee mannen in de auto (de chauffeur en haar minnaar) het niet overleefd hadden. Achterin zat een vrouw. Ze leek op het eerste gezicht fysiek redelijk in orde en alleen veel pijn aan haar schouder te hebben. Toch leek ze snel haar bewustzijn te verliezen. Het enige wat ze nog kon zeggen, was: ’O mijn God, wat is er gebeurd?’ Ik hield haar hand vast en probeerde haar te kalmeren. Ik had geen flauw idee wie ze was. Pas later kreeg ik in de gaten dat het om prinses Diana ging. Toen was ze echter al overleden in het ziekenhuis.”