Rob de Nijs en Ernst Daniël Smid zingen samen over parkinson

Rob de Nijs en Ernst Daniël Smid hebben de handen ineengeslagen om aandacht te vragen voor de ziekte van Parkinson. In het lied De muziek gaat altijd door zingen de heren over de ziekte die hen beiden heeft getroffen. Beide zangers moesten in hun carrière noodgedwongen een stap terug doen wegens parkinson. Met De muziek gaat altijd door willen ze laten zien hoe belangrijk het is dat er meer aandacht komt voor deze neurologische aandoening. Het lied is geproduceerd in opdracht van het nieuwe fonds ParkinsonNL. Het bekende duo Fluitsma & van Tijn maakte het nummer in samenwerking met tekstschrijver Han Kooreneef. Daarnaast werkten ook Coosje Smid, Anita Meyer, Berget Lewis en Jim Bakkum eraan mee.