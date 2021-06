KRO-NCRV deelt op Schiphol regenboogvlaggen uit aan oranjelegioen

KRO-NCRV-presentator Klaas van Kruistum gaat zondagochtend op Schiphol regenboogvlaggen en -zweetbandjes uitdelen aan oranjefans die vertrekken naar Hongarije voor de EK-wedstrijd van Oranje. Hij doet dit samen met leden van verschillende gay sportteams, als uitdaging voor het programma Klaas kan alles. Dat maakt KRO-NCRV vrijdag bekend. Van Kruistum hoopt zo oranjefans te overtuigen om zich in Hongarije uit te spreken voor acceptatie en gelijkwaardigheid. "Wat Hongarije nu doet met deze anti-homowet is onacceptabel", stelt de presentator. "Als KRO-NCRV willen we dat onze oranjefans zich in het stadion tijdens de wedstrijd luid en duidelijk uitspreken voor de liefde. Dat liefde voor iedereen is én moet zijn." Op de regenboogvlaggen en -zweetbandjes staat de Hongaarse tekst A szerelem mindenkié, wat Liefde is voor iedereen betekent. De actie wordt het hele weekend ondersteund op de social mediakanalen van KRO-NCRV, met posts in het Nederlands en Hongaars. Tijdens de komende Pride Amsterdam eind juli zal de omroep ook een grote campagne rondom het thema acceptatie lanceren. KNVB: wees voorzichtig De KNVB heeft kennis genomen van de oproep aan supporters om regenboogvlaggen mee naar Boedapest te nemen. Voor de bond is dat voorlopig geen reden om maatregelen te nemen. "Als dat al nodig zou zijn, dan lijkt ons dat meer iets voor de Nederlandse ambassade of Buitenlandse Zaken", zegt een woordvoerder die al in de hoofdstad van Hongarije is. "In het algemeen zeggen we altijd, doe voorzichtig en gebruik je verstand. Want in sommige landen heb je andere normen en waarden. Wij hopen vooral dat het zondag een oranje feestje wordt", verwijst hij naar de fanzone die de KNVB in Boedapest heeft ingericht. Daar kunnen fans met een geldig toegangsbewijs vanaf 11 uur terecht voor optredens van onder anderen Charly Lownoise en Mental Theo, Kris Kross Amsterdam, FeestDJRuud en The Originals. Iedereen die de fanzone wil betreden, moet met een polsbandje aantonen een negatieve PCR-test te hebben afgelegd. De supporters lopen vanuit de fanzone in het stadspark achter de bekende oranje dubbeldekker aan richting de Puskás Aréna, waar om 18.00 uur wordt afgetrapt. Dat is een wandeling van bijna 3 kilometer.