André Hazes-kledij van Lidl valt niet in de smaak bij fans: ‘Schaamte voorbij’

Badjassen, ondergoed, shirts en broeken, je kunt natuurlijk overal een plaatje van André Hazes opdrukken en het proberen te verkopen. Maar het goedkope trucje lijkt dit keer te mislukken. Fans zijn niet onder de indruk van de Hazes-kledij die Lidl verkoopt in samenwerking met Rachel Hazes.

De 'fanwear' is pas vanaf 30 juni te koop, maar alvast te bekijken in de Lidl-folder. De ontwerpen getuigen op zijn zachtst gezegd van weinig creativiteit. Er zijn badslippers, truien, broeken en dus badjassen, allemaal met hetzelfde eenvoudige plaatje van Hazes erop. "Ik wil er nog niet dood in gevonden worden," zegt een fan. Een ander reageert: "Alsof we nog niet genoeg Hazes-moe waren."

Dat is meteen ook het belangrijkste verwijt: Rachel Hazes melkt de dood van André uit. "Wat wordt wijlen #andrehazes commercieel uitgeknepen. Treurig! Triest! Ongekend! Ziekelijk!" klinkt het onder meer. De weduwe van de volkszanger 'is de schaamte voorbij', aldus nog iemand anders.

Ik wil er nog niet dood in gevonden worden #andrehazes pic.twitter.com/eR2Qz8o3RI — Y. de Graaf (@GraafYDe) June 25, 2021