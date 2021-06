Bilal Wahib wil graag helpen in de strijd tegen online pesten

Bilal Wahib wil zichzelf graag inzetten in de strijd tegen online pesten. "Ik wil graag helpen, maar ik weet nog niet in welke vorm. Ik zou misschien langs scholen willen gaan of een boek uitbrengen met wat ik heb meegemaakt", vertelde de zanger en acteur aan tafel bij Op1.

Maar dat moment is nog niet nu. "Het is nog te vroeg", zei Wahib, die in maart in opspraak raakte door de veelbesproken video waarin hij een minderjarige jongen uitdaagde zijn geslachtsdeel te laten zien. "In de afgelopen vier maanden heb ik het eerst voor mezelf een plekje moeten geven."

De rapper zou graag iets doen rondom de impact van sociale media. "Niet vergeten dat ik in zo een korte tijd zo naar boven ben gegaan. Daar heb ik niet veel begeleiding in gehad, weet je." De Mocro Maffia-ster kreeg het na het incident flink te verduren in de media. Programma's met hem werden geannuleerd of offline gehaald, hij kreeg een levenslang Instagramverbod, zijn platenlabel TopNotch verbrak de samenwerking en verschillende radiozenders boycotten zijn muziek.