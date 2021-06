Klanten voelen zich belazerd door Lil’ Kleine

Lil' Kleine biedt voor veel geld een 'opleiding' aan die zorgt dat je net zo succesvol wordt als hij. Maar hij verkoopt daarmee lucht, vinden cursisten. Zeker 17 mensen die zich hadden ingeschreven voor de Street Academy, om door Lil’ Kleine op het pad naar succes te worden gezet, vorderen hun geld terug. Ze voelen zich ronduit belazerd. ‘Die hele opleiding stelde gewoon niets voor!’ Dat bericht Quote.

Voor € 2000 euro krijg je niks. ‘Deze opleiding is bij lange na niet wat zij ervan mochten verwachten. Jullie hebben het omschreven als DE mogelijkheid om je carrière te kickstarten, om in intensief contact te komen met de juiste mensen, begeleid te worden en gebruik te mogen maken van invloedrijke mensen. Niets is daarvan terechtgekomen. De “Colleges” zijn gewoon filmpjes/interviews. YouTube staat er vol mee, en het is zeker niet voldoende als ‘lesstof’. (..) Van de overige beloftes is zelfs helemaal niets nagekomen, aangekondigde events hebben niet plaatsgevonden ondanks herhaalde toezeggingen, er wordt niet gereageerd op vragen daarover, er wordt niet gereageerd op demo’s, er worden geen contacten gelegd met de sleutelfiguren zoals toegezegd…en ik kan nog tien pagina’s vullen met andere voorbeelden van situaties waarin jullie ernstig tekortschieten.’

Foto: Fotopersburo Edwin Janssen