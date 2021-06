Jaimie Vaes toch (tijdelijk) weg bij Lil’ Kleine

Jaimie Vaes en haar verloofde Lil Kleine nemen voorlopig even afstand van elkaar. De komende tijd wil Jaimie zich op haar eigen leven focussen, vertelt ze in de trailer van het nieuwe seizoen van haar realitysoap Jaimie: In The Vaes Lane.

"Ik denk dat het gewoon heel goed is dat we eventjes helemaal niet in elkaars aura zitten zodat ik even mijn rust kan pakken, ook voor hem", zegt ze. "Mijn focuspunt is nu gewoon ikzelf. Gewoon gelukkig worden, gelukkig zijn, lekker in mijn vel zitten. Dat is waar ik nu naar uitkijk."

Op Instagram deelde Jaimie maandag ook al een cryptische quote. "Wanneer je iemand al je liefde, je tranen en je dromen hebt gegeven... Het is moeilijk om die mensen opnieuw te geloven, maar niemand vertelt je dit: de mensen die je pijn doen, doen dat alleen omdat ze nog steeds op zoek zijn naar iets. Ze willen je liefhebben, maar weten niet hoe ze zichzelf moeten liefhebben." Zij en Lil Kleine volgen elkaar niet langer op Instagram.

In het tweede seizoen van de realityserie, die vanaf 15 juli te zien is op Discovery+, gaat het over het incident op Ibiza waarbij Lil Kleine gewelddadig zou zijn geweest tegenover Jaimie. "Het is reality. Heel Nederland heeft kunnen meegenieten van het drama dus ja, ik kan er nu niet heel veel anders van maken dan dat dit speelt", zegt ze daarover.