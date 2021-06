Gerard Joling heeft een grens: ‘Ik wil niet poepend op YouTube’

Zelfs Gerard Joling (voor intimi: Geer) blijkt een grens te hebben. Die ligt bij poepen in beeld. Hij heeft een veelbekeken vlog, maar daar laat hij niet alles zien.

Hij stelt ook grenzen. “Laten we het zo zeggen: je gaat niet op YouTube zetten dat je zit te poepen of dat je de drol nog hoort vallen in het putje”, vertelt hij in het programma Music Memories.

“Dat zijn dingen… Er kijken ook kinderen naar. Je moet wel een balans vinden daarin.”

Buiten zijn toiletbezoek om, heeft Gerard er geen moeite mee om bijna alles te delen. “Je hele leven ligt toch al op straat. Dat ligt het al 36 jaar. En moet ik dan nu… Ik heb ook heel veel centjes verdiend in het land, daar ben ik miljonair mee geworden en moet ik dan nu zeggen: dat gaan we niet doen of dat gaan we niet filmen?”

Dat zou inderdaad kunnen, maar Geer doet dat niet. Voor zijn fans.

Foto Mario Nap/Hollandse Hoogte