5 feiten over wereldwijde (on)vruchtbaarheid

Samenleving
door Gerard Driehuis
zaterdag, 23 augustus 2025 om 17:02
bijgewerkt om zaterdag, 23 augustus 2025 om 18:24
De wereldbevolking groeit minder hard dan vroeger – en in veel landen wordt het zelfs lastig om het inwoneraantal stabiel te houden. Volgens Pew Research is het vruchtbaarheidscijfer in de VS in 2025 gedaald tot 1,6 kinderen per vrouw, en in China zelfs tot 1,0. In Afrika ligt het cijfer met 4,0 nog duidelijk hoger, maar ook daar zien we een gestage daling.
  • Overal neemt het aantal jonge moeders af. In Afrika daalt het aandeel geboortes door vrouwen onder de 25 van 41% naar 24% in 2100.
  • In 2050 zal volgens wetenschappers in 76% van alle landen een tekort aan baby’s ontstaan. In 2100 zelfs in 97% van de landen. Alleen in sub-Sahara-Afrika blijft de ‘babyboom’ voorlopig voortduren.
Dit alles heeft enorme gevolgen voor de economie, sociale zekerheid en bevolkingssamenstelling. Volgens CBS zal ook in Nederland “de natuurlijke aanwas voorlopig negatief blijven” door dalend geboortecijfer.cbs
Nieuwe cijfers laten zien dat wereldwijd steeds minder babies geboren worden. Volgens de Verenigde Naties is het gemiddelde aantal kinderen per vrouw in 2024 gedaald naar 2,2. In de jaren 1950 was dat cijfer nog bijna 5. Vooral in Oost-Azië zien we extreme dalingen: Zuid-Korea en China liggen beide onder 1,1 kinderen per vrouw. Ook in Nederland blijft het gemiddelde dalen: vrouwen kregen in 2024 gemiddeld 1,43 kinderen, terwijl dit tien jaar eerder nog 1,68 was.
Wetenschappers waarschuwen dat 76% van de landen al in 2050 te maken zal krijgen met een tekort aan baby’s, waardoor samenlevingen moeten veranderen. In Europa en Noord-Amerika leidt dit tot arbeidsmarkttekorten en groeiende druk op pensioenen en zorg. Opvallend is dat in Sub-Saharaans Afrika het vruchtbaarheidscijfer juist bovengemiddeld blijft, met landen als Tsjaad waar vrouwen nu gemiddeld 6,9 kinderen krijgen.
Belangrijke oorzaken van dalende geboortecijfers zijn hoge woonkosten, economische onzekerheid en een groeiende focus op individuele ontwikkeling.

