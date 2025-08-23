Extreme droogte neemt razendsnel toe: deze landen worden het hardst getroffen

Als de wereld onvoldoende actie onderneemt tegen klimaatverandering, worden in 2050 ruim 1,6 miljard mensen slachtoffer van ernstige of extreme droogte. Dat blijkt uit een nieuw rapport van INFORM Climate Change, een samenwerkingsverband met onder andere de Europese Commissie.

Vooral Azië en Afrika worden hard geraakt. De vijf landen die het meeste risico lopen, liggen allemaal in Afrika: Somalië, Namibië, Zimbabwe, Mauritanië en Zuid-Afrika. Zij scoren meer dan 9 punten op de INFORM Risk Index, een schaal die de kans en impact van humanitaire crises meet. Ook landen als Irak, Syrië en Afghanistan overschrijden de drempelwaarde van 6,9 en vallen daarmee in de categorie “zeer hoog risico”. Maar iwe onderstaand kaartje bekijkt, ziet dat ook Zuid-Europa en de VS niet gevrijwaard zijn van hevige droogte.

Klimaatverandering

Opvallend is dat volgens de onderzoekers klimaatverandering – en niet bevolkingsgroei – de grootste motor is achter het toenemende risico. Hogere temperaturen drogen de grond verder uit en veranderende regenpatronen maken waterbronnen onvoorspelbaarder.

Droogte ontwikkelt zich vaak langzaam, kan jaren aanhouden en hele regio’s treffen. Daardoor is het moeilijk te bestrijden en zijn er verstrekkende gevolgen: mislukte oogsten, drinkwatertekorten, economische schade en sociale onrust. In kwetsbare landen kan dit leiden tot grootschalige humanitaire crises en migratiestromen.

Mocht het pessimistische scenario uitkomen, dan betekent dit dat bijna 20 procent van de Afrikaanse bevolking in 2050 in extreme droogte moet zien te overleven. Het rapport noemt dit een duidelijke waarschuwing: zonder stevige klimaatactie wordt droogte niet alleen een ecologisch probleem, maar ook een humanitaire crisis van ongekende omvang.