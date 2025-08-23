ECONOMIE
Deze dieetexpert vertelt: er zijn vijf dingen je écht moet weten over afvallen

gezondheid
door Jeannette Kras
zaterdag, 23 augustus 2025 om 10:17
ANP-528785765
Die paar pondjes kwijtraken, het blijft voor veel mensen een crime. Vaak gaat het gesprek over discipline en doorzettingsvermogen. Maar wie naar de wetenschap kijkt, ziet dat gewicht veel complexer is. Het wordt beïnvloed door genetica, biologie, leefomgeving en zelfs stress. Toch wordt overgewicht nog altijd gezien als een “eigen schuld, dikke bult”-probleem. Tijd om een paar hardnekkige misverstanden te ontkrachten.
1. Je lichaam werkt tegen
Veel mensen vallen af, maar komen daarna weer aan. Dat is geen falen, maar een biologisch mechanisme: metabole adaptatie. Zodra je minder eet, verlaagt je lichaam het energieverbruik en gaan hongerhormonen opspelen. Handig in tijden van schaarste, maar vandaag de dag, met overvloedig bewerkt voedsel, werkt dit tegen ons.
2. Het draait niet om wilskracht
Sommigen lijken moeiteloos slank te blijven, anderen worstelen hun hele leven. Dat verschil komt vaak door genetica, maar ook door leefomstandigheden. Wie geen geld, tijd of veilige omgeving heeft om gezond te leven, loopt achter. Te doen alsof alles om zelfbeheersing draait, vergroot alleen maar het stigma en dat werkt juist averechts.
3. Calorieën zijn niet alles
Een calorie is niet zomaar een calorie. Een koekje en een gekookt eitje kunnen hetzelfde aantal calorieën bevatten, maar je lichaam reageert totaal anders. Het koekje jaagt je bloedsuiker omhoog en omlaag, het ei verzadigt en voedt. Focus dus liever op voedzame, volwaardige producten dan op calorieën tellen alleen.
4. Bewegen is gezond, maar geen wondermiddel
Sporten is goud voor hart, spieren, botten en humeur. Maar als afslanktruc stelt het vaak teleur: na een stevige training ga je vanzelf meer eten of compenseert je lichaam elders met minder energieverbruik. Dat betekent niet dat bewegen zinloos is – integendeel, je gezondheid plukt er volop de vruchten van, maar je ziet het niet altijd terug op de weegschaal.
5. Gezond worden kan ook zonder gewichtsverlies
Gezonder eten, meer beweging, voldoende slaap en minder stress verbeteren al je gezondheidswaarden, ook als je gewicht gelijk blijft. Cholesterol, bloedsuiker en bloeddruk dalen vaak onafhankelijk van de kilo’s. Gezondheid is dus meer dan een getal op de weegschaal.
Bron: Science Alert

