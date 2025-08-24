ECONOMIE
Ervaren Britse skydiver Jade Damarell (32) springt haar dood tegemoet uit lefdesverdriet

Samenleving
door Ans Vink
zondag, 24 augustus 2025 om 7:06
bijgewerkt om zondag, 24 augustus 2025 om 7:16
Jade Damarell (32) was een ervaren skydiver. Ze had al meer dan 500 succesvolle sprongen gemaakt. Niemand begreep wat er in godsnaam was misgelopen toen ze bij een skydive in april een verschrikkelijke doodsmak maakte. Al snel wees alles in de richting van het ondenkbare. Het juridisch onderzoek bevestigt het formeel: Jade stortte opzettelijk te pletter.De dag vóór haar dood beëindigde ze haar relatie met haar partner, met wie ze de passie voor skydiven deelde.
Het onderzoek concludeerde dat Damarell bewust haar leven beëindigde. De weersomstandigheden waren goed, haar uitrusting functioneerde naar behoren, en het toxicologisch rapport toonde geen sporen van alcohol of drugs aan. Jade’s familie roemde haar als “briljant, moedig en een echt buitengewoon mens.”
Lijkschouwer Leslie Hamilton bracht donderdag de pijnlijke formele conclusie naar buiten: zelfdoding. Tijdens de fatale sprong klapte Jade heel bewust haar hoofdparachute, die normaal rond de 1.500 meter wordt geopend, niet open. Ook de reserveparachute werd niet gebruikt.
Meer nog, Jade schakelde zelf een veiligheidsapparaat (AAD) uit dat ontworpen is om automatisch de reserveparachute uit te klappen als een parachutist er om welke reden dan ook niet in slaagt die te openen. Zowel de hoofd- als de reserveparachute als het apparaat werkten op zich perfect. Ook de rest van haar uitrusting was in orde.

