Waarom je de ware niet vindt, volgens een psycholoog

Liefde, relaties, geluk
door Ans Vink
zaterdag, 23 augustus 2025 om 20:31
143709198_l
Liefde vinden lijkt soms op het zoeken naar een verdwenen sok: je weet dat hij ergens is, maar je vindt hem niet. Volgens klinisch psycholoog Claire Petin worden veel obstakels voor liefde door onszelf opgebouwd, niet door pech.
  • Bang voor geluk Sommigen vrezen geluk, want liefde betekent verandering en het verlaten van je comfortzone. Door die angst kun je jezelf onbewust saboteren.
  • Angst voor afwijzing Niemand wil gekwetst worden. Wie eerder is achtergelaten of bedrogen bouwt een emotioneel schild, waardoor je echte liefde misschien misloopt.
  • Te hoge verwachtingen Veel mensen zoeken een perfecte partner en wijzen elk minpuntje af. Maar niemand is perfect, en liefde vraagt om realisme.
  • Drang naar controle Liefde is onzeker en vraagt om kwetsbaarheid en loslaten. Wachten op de perfecte partner of het ideale moment zorgt ervoor dat je kansen mist.
  • Sociale druk De maatschappij verwacht dat je een relatie hebt, maar de echte vraag is: wil je dat zelf, of alleen omdat het ‘hoort’?
Hoe deze blokkades te doorbreken?
  • Leer jezelf beter kennen en herken je patronen.
  • Accepteer imperfectie bij jezelf en anderen.
  • Kijk kritisch naar je motieven: wil je liefde écht, of uit gewoonte?
  • Minder online daten, meer echte ontmoetingen.
  • Stap uit je comfortzone en durf te investeren in nieuwe ervaringen.
Liefde is geen wedstrijd, maar een proces van persoonlijke groei. Door blokkades te herkennen en open te staan, vergroot je je kansen op succes.

