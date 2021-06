NPO zegt sorry voor ‘Deutschland über alles’ op Teletekst 888

De NPO biedt excuses aan voor een fout in de ondertiteling van het eerste couplet van het Duitse volkslied, voorafgaand aan de EK-wedstrijd tussen Engeland en Duitsland.

Via pagina 888, de ondertiteling voor doven en slechthorenden, was de tekst te zien van het couplet van het volkslied dat vanwege associaties met nazi-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog niet meer werd gebruikt. In de ondertiteling stond "Deutschland über alles, über alles in der Welt". De fout werd op sociale media veelvuldig gesignaleerd.

"Het betreft hier een vergissing van een van onze ondertitelaars. We bieden de kijkers die zich hieraan hebben gestoord onze excuses aan", aldus de NPO in een korte verklaring op Twitter. Het is niet duidelijk waarom het Duitse volkslied met Duitse woorden werd ondertiteld, in plaats van met een Nederlandse vertaling.