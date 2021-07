Snollebollekes-campagne kostte Jumbo bijna 20 miljoen euro

Van alle supermarktketens heeft Jumbo het meeste geld besteed aan reclame rondom het Europees Kampioenschap voetbal en de sportzomer tot nu toe. De super heeft rondom het EK voetbal bijna 20 miljoen euro uitgegeven aan advertenties op radio, televisie, in kranten en tijdschriften en buitenreclame, meldt mediaregistratiebureau Adfact.

Met de campagne waarin de Snollebollekes en de bijbehorende ‘juichcape’ centraal staan, is de investering van Jumbo ruim 11 miljoen euro hoger dan zijn grootste concurrent Albert Heijn. Die gaf bijna 8 miljoen euro uit aan media. Ook de andere grote Nederlandse supermarktketens besteedden minder aan reclame rondom het EK en de sportzomer: Lidl spendeerde 6 miljoen euro, Plus ruim 3 miljoen euro en Aldi zo’n 800.000 euro. Jumbo's investering in EK-reclame was zelfs ook hoger dan merken zoals Kruidvat (die André Hazes inzette), Bol.com en de hoofdsponsors van het EK zoals Thuisbezorgd en Heineken.