Makers The Crown missen perspectief voor recente jaren Windsors

De makers van Netflix-hit The Crown hebben uitgelegd waarom de serie zal stoppen na zes seizoenen. Na de zesde reeks zal nog niet het hele leven van koningin Elizabeth II en haar kinderen zijn verteld. Maar bedenker en showrunner Peter Morgan voelt er niets voor om de meest recente jaren van het Britse koningshuis nu al te gaan duiden.

"Peter heeft heel duidelijk uitgelegd dat er enige tijd overheen gaat voordat hij bepaalde gebeurtenissen goed kan duiden", legde producent Suzanne Mackie uit aan Broadcast News. "Het kost minimaal tien jaar om een periode in een bepaald perspectief te kunnen plaatsen, om te begrijpen wat de betekenis is geweest van bepaalde zaken. Peter is daar erg stellig in, en ik denk niet dat hij daarvan gaat afwijken."

De kracht van The Crown is volgens de makers ook dat de verhalen over de Windsors die iedereen globaal wel kent, in een historische context worden geplaatst. "Peter zoekt onder de oppervlakte en probeert de nuances te vinden. Als hij van die formule afwijkt, verliest de serie die specifieke toon en duiding. We zijn bang dat de serie dan gekunsteld gaat aanvoelen."

Op dit moment werken de makers aan het vijfde seizoen. Actrice Imelda Staunton zal de rol van koningin Elizabeth overnemen van haar collega Olivia Colman, die de rol de afgelopen twee seizoenen speelde.