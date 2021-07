Laatste item De Vries in Boulevard ging over moordzaak

Peter R. de Vries was dinsdagavond, kort voor hij werd neergeschoten, in RTL Boulevard te gast om te vertellen over de rechtszaak tegen Abdallah M., die terechtstaat voor de dood van Seif Ahmed. De Vries noemde de zaak "afschuwelijk", mede omdat Ahmed werd doodgeschoten in zijn auto. Op de achterbank zat zijn dochter van veertien maanden. De Vries noemde het daarbij een "geluk bij een ongeluk" dat het meisje niet ouder was en de schietpartij daarom waarschijnlijk niet zal herinneren. In de zaak wordt woensdag een strafeis verwacht.