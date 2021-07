Brede buitenlandse aandacht voor neerschieten Peter R. De Vries

Het neerschieten van misdaadverslaggever Peter R. de Vries wordt breed opgepikt in buitenlandse media.

De schietpartij haalt bijvoorbeeld de site van het Duitse tijdschrift Der Spiegel, de BBC en de Britse krant The Independent. Er wordt onder meer gewezen op zijn internationale bekendheid vanwege zijn onderzoek naar de verdwijning van Natalee Holloway op Aruba.

Het Belgische persbureau Belga en het Britse Reuters gaven een alarm. Het Duitse persbureau DPA meldde ook al snel dat de "prominente" reporter met een schot in zijn hoofd naar een ziekenhuis was gebracht. Ook Franse media schrijven over De Vries.

Ook in Azië is er aandacht. De South China Morning Post wijdt een artikel aan de misdaadverslaggever waarin onder meer zijn werk rond de kidnap van biermagnaat Freddy Heineken wordt beschreven. Ook de vermeende doodsbedreiging van Ridouan Taghi aan het adres van De Vries komt aan de orde.