RTL past cliffhanger GTST aan na aanslag Peter R. de Vries

URTL heeft donderdag op het laatste moment gekozen voor een aangepaste cliffhanger van Goede Tijden, Slechte Tijden. Reden is de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De zender zond de zogenoemde Nicam-versie uit, waarin geen steekpartij te zien is.

De Nicam-versie lag al klaar om vrijdag overdag bij de herhaling uitgezonden te worden. Overdag moet het programma aan andere regels voldoen, omdat ook kinderen kunnen kijken. De cliffhanger gaat over broers Marwan en Ilyas. De twee krijgen ruzie, waarop Ilyas wordt neergestoken. In de Nicam-versie is dat moment niet te zien. Dinsdagavond werd Peter R. de Vries in het centrum van Amsterdam neergeschoten. De misdaadverslaggever vecht momenteel voor zijn leven in het ziekenhuis.