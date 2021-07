‘Dochter Gert en Hermien in kritieke toestand na hersenbloeding’

De dochter van het roemruchte zangduo Gert en Hermien is getroffen door een hersenbloeding. De toestand van zangeres Sandra Timmerman is kritiek, meldt RTV Oost zondag.

De 57-jarige Timmerman uit Oldenzaal werd zaterdagmiddag tijdens het autorijden plotseling onwel en sindsdien verkeert ze in levensgevaar.

Sandra werkte onlangs mee aan de documentaire over haar ouders Gert en Hermien, die vorige maand op televisie werd uitgezonden. De Gert & Hermien Story vertelt over het roerige leven van het tweetal dat in de jaren zestig een miljoenenpubliek bereikte. Ze traden als eerste artiesten op in het Olympisch Stadion voor duizenden fans en scoorden begin jaren zeventig hun grootste hit met de evergreen Alle duiven op de Dam.

Het succes eiste echter zijn tol: de zangers raakten verslaafd, eerst aan alcohol, daarna ook aan pillen. Naar buiten toe hielden zij de schijn op, maar in werkelijkheid was er in huize Timmerman vooral sprake van stress, echtelijk geweld en kinderverwaarlozing. Om dit patroon te doorbreken, besloot Gert zich te bekeren. Het oude leven van roem, drank en drugs wordt vaarwel gezegd en het duo richtte zich in het vervolg vooral op religieus repertoire.

Dochter Sandra leidt de kijker, samen met enkele andere intimi en vertrouwelingen van Gert en Hermien, in de documentaire door het onwaarschijnlijke levensverhaal van haar ouders. In 2018 bracht Sandra een boek uit, Circuskind. Daarin gaat ze onder andere in op het misbruik in haar jeugd door haar vader.