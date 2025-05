AI pikt alle banen in? Integendeel: gouden tijden voor mbo'ers

AI maakt een stormachtige opkomst door. Niet gek dat mensen bang zijn dat hun baan straks verdwijnt. Journalist Paul van Liempt beschrijft in een nieuw boek dat dat voor praktisch opgeleiden in ieder geval niet geldt. "Vooral die zijn hard nodig."

"Die verhalen over het massale verlies aan banen hebben ons allemaal op het verkeerde been gezet, ook mij”, zegt Van Liempt, die het boek Blauwe Boorden Bonanza, waarom de werkende klasse op een goudmijn zit, schreef. "Ze kloppen niet. Ja, er zullen kantoorbanen verdwijnen, maar mensen die een vak beheersen zullen meer dan ooit nodig blijven, sterker: zij gaan gouden tijden tegemoet.”

Van Liempt vervolgt in De Telegraaf: "In cruciale sectoren als de techniek, de zorg, de bouw en ook in de retail en gastvrijheid gaan praktisch opgeleiden de komende decennia enorm profiteren van de veranderingen op de arbeidsmarkt.”

En ja AI kan veel, maar lang niet alles. "In het kort: dankzij robotisering kunnen we raketten naar Mars sturen, maar je kunt een heel lijstje maken van dingen die via AI niet kunnen: een krop sla inpakken of een handdoek opvouwen. Sommige ambachten kunnen niet worden overgenomen door AI. Ik weet het: een genuanceerde boodschap is saai, maar zo is het wel.”

Vooral middenklasse last van AI

Volgens Van Liempt moet vooral de middenklasse oppassen. "Daar gaan veel banen verloren: administratieve banen, compliance-medewerkers, financial controllers. In de zorg: de radiologen, maar ook in de zorg gaan we juist de mbo’ers massaal nodig hebben. In die sector heerst paniek omdat de tekorten er enorm zijn, terwijl het aantal instromers bij mbo-3 zorg en welzijn in vijf jaar tijd met 41 procent is gedaald.”

Dat komt deels doordat mbo'ers een lagere status hebben dan hbo'ers of universitair geschoolden. "Het beroepsonderwijs moet veel meer waardering krijgen, ook wat betreft de salariëring. In de zorg, de bouw, de techniek: overal zijn mbo’ers hard nodig, terwijl de belangstelling van studenten voor die opleidingen juist daalt. Dat klassieke dedain voor het mbo, de gedachte ’die poppetjes verdwijnen straks’, is geheel misplaatst.”

Het draait volgens Van Liempt echt om geld. "Wat ik de blauwe boorden bonanza noem: betaal die vakmensen veel meer. Dit is ook een veel optimistischer verhaal dan al die illusies over degrowth en de zogenaamde noodzaak van een basisinkomen, wat elke prikkel tot werken zou wegnemen.”