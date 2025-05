'Ik ben een psycholoog die koppels bestudeert. Degenen die deze vijf vragen kunnen beantwoorden, hebben gelukkiger relaties dan de meesten.'

De Amerikaanse mediagigant CNBC vfroeg haar relatiepsycholoog, dr Mark Travers, naar de kenmerken van een geslaagde relatie . Dit is een samenvatting van zijn antwoord

"De meeste stellen denken dat ze elkaar goed kennen, maar echte intimiteit gaat verder dan alleen het opnoemen van het favoriete eten of tv-programma van je partner.

Als psycholoog heb ik ontdekt dat mensen in de gelukkigste en succesvolste relaties in hun partner zien wat anderen normaal gesproken niet kunnen of zouden over het hoofd zien.

Als je de onderstaande vijf vragen over je partner kunt beantwoorden, is jullie relatie gebouwd op een zeer begeerd niveau van begrip en verbondenheid. (En als je de antwoorden niet weet? Dit is het perfecte excuus om ze te stellen.)

1. Welke ogenschijnlijk kleine interactie heeft een blijvende indruk op hen gemaakt?

We hebben allemaal wel eens van die momenten die ons de rest van ons leven bijblijven: iets wat een leraar op de middelbare school terloops zei, een compliment van een vreemde of een kleine afwijzing die jaren later nog steeds pijn doet.

Deze gebeurtenissen lijken misschien onbelangrijk in het grote geheel, maar ze kunnen de manier waarop we naar onszelf kijken radicaal veranderen. Bovendien komen ze zelden ter sprake in informele gesprekken.

Als je op de hoogte bent van een van deze kleine, kernherinneringen uit het leven van je partner, betekent het dat jullie diepgaande gesprekken hebben gevoerd die de onzichtbare draden van zijn of haar persoonlijkheid onthullen.

2. Wat is hun ultieme mentale uitlaatklep als ze zich overweldigd voelen?

Als het leven hectisch wordt, heeft iedereen zijn eigen manier om mentaal tot rust te komen. Sommigen fantaseren over ontslag nemen en verhuizen naar een afgelegen eiland. Anderen scrollen door huizenlijsten van steden waar ze nooit naartoe zullen verhuizen, of fantaseren over alternatieve versies van hun leven.

Dit is zoveel meer dan zomaar een vreemde gewoonte; het geeft inzicht in hoe je partner met stress omgaat. Als je het antwoord weet, betekent dit dat je zijn of haar innerlijke drijfveren begrijpt, en dat is een zeldzame vorm van verbondenheid.

3. Welke sociale situatie vrezen ze heimelijk, maar zullen ze nooit toegeven?

We hebben allemaal wel eens sociale situaties die ons een ongemakkelijk gevoel geven. Misschien heeft je partner een hekel aan smalltalk op feestjes, of vindt hij of zij het vreselijk om in een groep uit eten te gaan.

Als je weet wat je partner ongemakkelijk maakt, kun je een bron van steun zijn in situaties waarin hij of zij het anders misschien alleen maar zou verdragen. Dit is een teken dat je echt afgestemd bent op subtiele stemmingswisselingen – iets wat een ongetraind oog niet zou opmerken.

4. Welke gewoonte hebben ze van hun ouders overgenomen en willen ze graag afleren?

Of we het nu leuk vinden of niet, we erven bepaalde gewoontes van onze opvoeding – sommige goed, sommige slecht. Misschien vindt je partner het bijvoorbeeld moeilijk om complimenten te accepteren omdat hij of zij er zelf nooit een heeft gekregen.

Als je weet met welke gewoonte je partner worstelt, betekent dit dat je de kwetsbare gesprekken hebt gevoerd over de gezinsdynamiek die hem of haar heeft gevormd tot wie hij of zij nu is. Dit zijn details die de meeste mensen niet te weten komen, of waar ze simpelweg niet om geven.

5. Op welk moment was hij of zijn echt trots op zichzelf, maar zonder er over te snoeven?

Iedereen heeft prestaties waar hij of zij stiekem trots op is, maar die hij of zij liever niet aan de wereld vertelt.

Misschien heeft je partner ooit een vreemde geholpen op een manier die zijn of haar leven veranderde, of heeft hij of zij een moeilijke periode doorgemaakt met betrekking tot gezondheid, familie of financiën waar niemand vanaf weet.

Als je op de hoogte bent van een van hun onbezongen overwinningen, betekent dit dat je partner zich veilig genoeg voelt om zijn of haar meest nederige, betekenisvolle momenten met je te delen. Dat soort vertrouwen is van onschatbare waarde in een relatie.