Bill Cosby niet welkom in comedyclub New York

De comedyclub die Louis C.K. zijn comeback liet maken na beschuldigingen van seksueel wangedrag, is niet van plan datzelfde te doen voor Bill Cosby. Tegenover de New York Post verklaart de eigenaar van de Comedy Cellar in New York dat de zaak van Cosby van een heel ander kaliber is dan die van C.K.

"Bill Cosby vergelijken met die andere mannen is absurd", aldus Noam Dworman, die ook Aziz Anzari liet optreden nadat een vrouw een verhaal had gepubliceerd over dwingend gedrag van de comedian tijdens een date. De eigenaar van de Comedy Cellar benadrukt in zijn statement aan de krant dat C.K. en Anzari nooit zijn vervolgd voor seksuele intimidatie of ander wangedrag.

Louis C.K. werd er eind 2017 door verschillende vrouwen van beschuldigd dat hij tegen hun wil in hun bijzijn had gemasturbeerd. De comedian liet in een statement weten dat dat waar was en dat hij spijt had van zijn daden. Hij verdween een tijdje uit de spotlight maar trad het jaar erna weer op in de Comedy Cellar. Dworman ontving daarop volgens de Post doodsbedreigingen.

Cosby zat tot voor kort een gevangenisstraf uit voor het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. Op 30 juni werd hij vrijgelaten vanwege een vormfout.