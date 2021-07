Ruim 900 bezoekers besmet tijdens één festival

Zeker 900 bezoekers van het tweedaagse festival Verknipt in Utrecht zijn besmet geraakt met het coronavirus. Dat laat de GGD regio Utrecht desgevraagd weten aan het ANP. Het evenement, dat op 3 en 4 juli plaatsvond, trok ongeveer 20.000 bezoekers.

Op de eerste dag van het dancefeest raakten volgens cijfers van de GGD minimaal 448 festivalgangers besmet. Voor de tweede dag staat de teller nu op 516 gevallen. Volgens de GGD kunnen de aantallen de komende dagen nog verder stijgen.

Hoe de uitbraak rond Verknipt in Utrecht kan worden verklaard, is nog onduidelijk. De organisatie van Verknipt was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Bezoekers van het festival moesten via de CoronaCheck-app aantonen dat ze negatief waren getest, gevaccineerd of hersteld van een eerdere coronabesmetting. Verknipt was het eerste festival van het seizoen in Utrecht en vond plaats in de open lucht.

Nederland telt momenteel ongeveer 137 clusters, dat zijn groepsuitbraken met tien of meer besmette mensen. Dat meldde Aura Timen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die dinsdag de leden van de Tweede Kamer informeerde over de coronasituatie. Daaronder zijn ook een paar clusters met meer dan honderd gevallen. Sommige van deze groepsbesmettingen, waaronder dit cluster in Utrecht, zijn gerelateerd aan festivals en evenementen. Zo noemde Timen als voorbeeld een ander festival met 5000 bezoekers, waar 179 mensen besmet zijn geraakt. Dit festival deed mee aan Testen voor Toegang. Timen zei niet om welk festival het gaat.