Ruud de Wild verrast Linda Hakeboom met kunstwerk

Ruud de Wild heeft Linda Hakeboom een kunstwerk cadeau gedaan dat volgens haar symbool staat voor hen allebei. "Allebei aan het worstelen met die oh zo verwoestende ziekte, maar allebei nog op onze pootjes", schrijft de documentairemaakster op Instagram.

Hakeboom ondergaat momenteel weer een chemokuur vanwege borstkanker en De Wild werd eerder dit jaar behandeld aan darmkanker. Een tijdje geleden zag ze een kunstwerk van De Wild met daarop de woorden "I'm still standing". "Ik stuurde hem dat ik dat zo mooi symbolisch vond voor ons allebei op het moment."

"Hij vroeg me ‘wat zijn je favoriete kleuren’ en zei: ‘geef me even’. En daarna lag dus dit op de mat. Wat een cadeau. Dankjewel lieve Ruud, voor dit bijzondere werk. Hij krijgt een prachtig plekje, want weet je: WE’RE STILL STANDING!", aldus Hakeboom.

De tv-maakster vertelt ook dat het de laatste weken "niet zo goed gaat". Vanwege de nieuwe chemo heeft ze veel last van concentratieproblemen. "Het is alsof ik geen filter heb. Als er veel mensen door elkaar heen praten, komt bijvoorbeeld alles even hard binnen en volg ik niets meer."