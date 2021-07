Prins Harry komt in najaar 2022 met memoires

Prins Harry werkt aan een boek over zijn leven. Het werk moet in het najaar van 2022 uitkomen, zo heeft uitgever Penguin Random House maandag bekendgemaakt. De hertog van Sussex, die vorig jaar een groot deel van zijn koninklijke taken neerlegde voor een nieuw leven in Amerika, schrijft het boek niet als de prins die hij bij zijn geboorte werd "maar als de man die ik ben geworden". Harry zal alle "hoogte- en dieptepunten" delen, zijn fouten en de lessen die hij heeft geleerd, zo kondigt hij aan. "Ik heb door de jaren heen veel petten gedragen, zowel letterlijk als figuurlijk", zegt de 36-jarige prins. "Ik hoop dat ik door mijn verhaal te vertellen kan laten zien dat het niet uitmaakt waar we vandaan komen. We hebben meer gemeen dan we denken." Hij kijkt ernaar uit dat mensen straks zijn kant van het verhaal uit eerste hand zullen horen. 'Intiem en oprecht' Penguin Random House beschrijft het boek, dat nog geen titel heeft, als "intiem en oprecht". Volgens de uitgever zal Harry "voor de allereerste keer zijn ervaringen, avonturen, verliezen en levenslessen die hem hebben gevormd delen". Vorig jaar kwam al het boek Finding Freedom van Omid Scobie en Carolyn Durand uit. In het boek kwamen details naar buiten over het leven binnen het Britse koningshuis en de beslissing van Harry en zijn vrouw Meghan om een 'stap terug' te doen. Het stel ontkende te hebben meegewerkt aan het boek, maar over het algemeen wordt aangenomen dat Harry en Meghan de schrijvers wel hielpen met informatie. Eerder dit jaar deden Harry en Meghan ook al uitgebreid hun verhaal in een interview met Oprah Winfrey.