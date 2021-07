‘Brad Pitt en Angelina Jolie zetten paparazzifoto’s in scène’

De foto's waarmee Us Magazine in 2005 bewees dat Brad Pitt en Angelina Jolie een stel waren, zijn destijds in scène gezet met medewerking van de acteurs zelf. Dat beweert althans realityster Spencer Pratt, die stelt dat een goede vriend van hem voor het blad werkte en op de hoogte was van de deal.

Pratt en zijn vrouw Heidi Montag, die bekend werden met realityshow The Hills, zijn zelfs ook nooit vies geweest van het inschakelen van paparazzi. De realityster zegt nu dat hij daarmee begonnen is omdat hij wist dat Pitt en Jolie het ook deden. "Mijn twee favorieten beroemdheden zetten de bevestiging van hun affaire in scène, dat zag ik als een teken", aldus Pratt, die bevestigt dat hij door de jaren heen vrij vaak zelf paparazzibureaus heeft getipt over mogelijke kiekjes van hem en zijn vrouw.

Tijdens de opnames van de film Mrs. en Mr Smith uit 2005 waren er veel geruchten dat hoofdrolspelers Brad Pitt en Angelina Jolie voor elkaar waren gevallen. Pitt was destijds nog getrouwd met Jennifer Aniston. De twee gingen begin 2005 uit elkaar, waarna Pitt inderdaad iets met Jolie kreeg. Ook die relatie hield geen stand: het stel, dat samen zes kinderen heeft, kondigden in 2016 hun scheiding aan.