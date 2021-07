“Prins William zal het slechtst uit biografie Harry komen”

Bij het Britse koningshuis zit waarschijnlijk helemaal niemand te wachten op de biografie die prins Harry volgend jaar uitbrengt. Het kan bijna niet anders of hij hangt alle vuile was buiten. En vooral die van prins William, vreest een koningshuiskenner.

“Hij zal er sowieso het slechtst uitkomen, als Harry met scherp schiet,” zegt royalty-auteur Ingrid Seward. “Hoe je het ook wendt of keert, William zal waarschijnlijk het grootste slachtoffer worden”, aldus Seward. “Want er is een vete aan de gang tussen de twee broers, en als Harry ongepaste dingen zegt over de monarchie, heeft dat invloed op Williams toekomst. Voor Harry heeft het geen gevolgen meer, hij is eruit gestapt, het is niet meer zíjn toekomst. Maar William moet er de gevolgen van dragen als het koningshuis in opspraak komt. Hij is nog altijd de toekomstige koning van het land. Het maakt niet uit over wie er iets gezegd wordt: William zal er last mee krijgen.”

Ook zijn vader, prins Charles, zal het zwaar te verduren krijgen. “Ja, men vergeet het vaak te hebben over die arme prins Charles, die de lippen stijf op elkaar heeft gehouden sinds het nieuws over Harry’s boek. Voor hem is het heel pijnlijk. In eerdere interviews noemde Harry hem tussen de lijnen door al een slechte vader. Er werd gesproken over verwaarlozing. Dat komt hard aan voor Charles, die altijd zijn best deed om Harry een goede opvoeding te geven én trouwens heel close was met zijn jongste zoon. Voor hij uit de familie stapte, tenminste.”