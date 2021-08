Sharon Stone dreigt klus kwijt te raken door vaccinatie-eis

Sharon Stone is van mening dat iedereen die op een filmset werkt, in welke functie dan ook, volledig gevaccineerd moet zijn. En daar spreekt de 63-jarige actrice zich helder over uit in een campagnefilmpje waarin ze een gooi doet naar een bestuursplek van de Amerikaanse vakbond SAG-AFTRA, waarbij zo'n 160.000 mensen uit de entertainmentindustrie en media zijn aangesloten. Dit meldt Deadline.

"Ik heb een hele leuke klus in Atlanta aangeboden gekregen, die zou ik ontzettend graag willen doen. Maar de Producers Guild of America kon mij niet garanderen dat iedereen gevaccineerd zou zijn tegen de tijd dat de opnames beginnen. Wil ik daar gaan werken als ik weet dat niet iedereen een vaccin heeft gekregen? Nee, dat wil ik niet. En dat heeft me dreigementen opgeleverd dat ik mijn acteerklus dan kwijt zou raken, wat in mijn ogen te gek voor woorden is. Je moet je mensen toch een veilige werkomgeving aanbieden of niet soms?", aldus Sharon.

Ze vervolgt: "Ik zal opstaan voor iedereen binnen de Screen Actors Guild als ik gekozen word. Een van de eerste dingen die ik wil doen is zorgen voor veiligheid op de set."