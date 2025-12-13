Verkouden? Deze comfort foods kunnen je herstel juist vertragen

Als je verkouden op de bank ligt, is de verleiding groot om jezelf te troosten met pizza, friet of een mok warme chocolademelk. Toch blijkt dat veel van die typische comfort foods je juist langer beroerd kunnen laten voelen.

Gerechten als friet, bitterballen of een vette hamburger zitten vol vetten die je spijsvertering vertragen. Terwijl je lichaam bezig is met het afbreken van dat eten , blijft er minder energie over om het virus aan te pakken. Vetrijk voedsel kan bovendien ontstekingsreacties versterken, waardoor je je opgeblazen, misselijk of extra moe voelt.

Suiker maakt je klachten vaak erger

Koekjes, snoep en ijs geven misschien een kort moment van troost, maar suiker kan je verkoudheidsklachten verergeren. Het bevordert ontsteking in de luchtwegen en werkt je immuunsysteem tegen, waardoor klachten als een verstopte neus of hoofdpijn kunnen toenemen. Ook zoete frisdrank valt hieronder.

Cafeïne en alcohol drogen je uit

Koffie of een biertje dan maar? Cafeïne lijkt misschien een oppepper, maar voert vocht af. Daardoor droog je sneller uit, precies wat je bij een verkoudheid moet vermijden. Alcohol werkt nog sterker: het verzwakt je afweer en irriteert de darmwand, waardoor je herstel trager verloopt. Wijn, bier of sterke drank leveren dus geen voordeel op als je ziek bent.

Melk veroorzaakt geen extra slijm

Het hardnekkige idee dat melk je ‘snotteriger’ maakt, klopt niet. Onderzoek laat zien dat melkconsumptie geen extra slijm produceert. De romige structuur kan wel het gevoel geven dat je keel wat dikker of geplakt aanvoelt, maar dat is tijdelijk en onschuldig. Warme chocolademelk of yoghurt kan dus gewoon.

Pittig eten helpt soms, maar niet altijd

Scherpe pepers en pittige sauzen kunnen je neus tijdelijk vrijer laten voelen, maar ze irriteren ook de keel en je maag. Wie al veel hoest of last heeft van branderigheid, kan pittige curry, sambal of ramen met extra chili beter even vermijden.

Wat helpt wél?

Kippensoep blijft een klassieke aanrader: warm, licht verteerbaar en hydraterend. Thee met honing verzacht de keel, gember ondersteunt de maag en makkelijk voedsel zoals een beschuitje, banaan, rijst of appelmoes belast je systeem nauwelijks. Ook warme groentesoep of havermout zijn goede opties.

Het belangrijkste blijft: drink genoeg en forceer jezelf niet te eten als je geen honger hebt. Je lichaam doet het zware werk; jouw voeding moet dat proces ondersteunen in plaats van tegenwerken.