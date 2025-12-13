Op je 40ste met pensioen: zo doen deze extreme spaarders het (en dit moet je er allemaal voor laten)

Terwijl de meeste mensen door moeten werken tot ver voorbij hun zestigste, is er een kleine maar groeiende groep Nederlanders die het roer radicaal omgooit. Geen AOW, geen pensioenleeftijd, geen baas die bepaalt hoe hun dag eruitziet. Ze streven naar financiële vrijheid voor hun 40ste verjaardag. Maar ze moeten hier bizar veel offers voor brengen. Hun leven voelt als een permanente bezuinigingsronde.

Welkom in de wereld van FIRE: de 'Financial Independence, Retire Early'-beweging. Reddit staat er vol mee, voorstanders weigeren het klassieke levensscript waarbij je werkt tot je oud en grotendeels versleten bent. Hun plan is even simpel als meedogenloos: extreem sparen, keihard beleggen en zo snel mogelijk stoppen met werken.

De 25-regel

FIRE draait niet om dromen, maar om spreadsheets. De heilige graal is het getal 25. Dat is het aantal keer dat je je jaarlijkse uitgaven nodig hebt om financieel onafhankelijk te zijn. Geef je 30.000 euro per jaar uit, dan moet je 750.000 euro op de bank of in beleggingen hebben.

Dat geld wordt niet opgegeten, maar aan het werk gezet. Volgens de 4%-regel kun je jaarlijks een klein deel opnemen, terwijl het vermogen dankzij rendement in stand blijft. Jij leeft van de winst, niet van loonstrookjes.

Vrijheid door zelfkastijding

Je zult als een ware asceet de dagen moeten slijten op weg naar dat bedrag. Het is een sober bestaan. FIRE-aanhangers sparen niet 10 of 20 procent, maar de helft tot soms zelfs 70 procent van hun inkomen.

Geen citytrips, geen leasebak, geen gadgets, nooit lekker shoppen in de stad. Wonen doe je klein, kleding koop je tweedehands en vakantie is liftend met een tentje, voor nop in de vrije natuur opgezet. Luxe wordt gezien als een dief van je kostbare tijd hier op aarde. Alles draait maar om één ding: zo snel mogelijk persoonlijke vrijheid kunnen kopen.

Niet voor iedereen

Dit is geen protest tegen het kapitalisme, maar juist een masterclass erin. FIRE-volgers gebruiken rente-op-rente als ontsnappingsluik. Status ruilen ze in voor autonomie.

Toch is het sprookje niet universeel. Wie geen hoog inkomen heeft, loopt tegen harde grenzen van deze strategie aan. Met lage lonen en hoge vaste lasten blijft FIRE een droom; een prachtig idee, maar onhaalbaar. De methode werkt, alleen voor wie veel verdient en leeft alsof hij student is gebleven.