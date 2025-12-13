ECONOMIE
Meerderheid Nederlanders wil meer kerncentrales (spoiler: ze komen er niet)

Opinie
door Gerard Driehuis
zaterdag, 13 december 2025 om 7:05
bijgewerkt om zaterdag, 13 december 2025 om 7:13
Meer dan de helft van alle Nederlanders wil meer kerncentrales. Dat blijkt uit een analyse van het ANP van een stelling in de Kieskompas-stemhulp. Zo'n 53 procent van de Nederlanders vindt dat er meer kerncentrales gebouwd moeten worden. Iets minder dan een kwart van de bevolking is het hier niet mee eens.
Op dit moment kent Nederland één werkende kerncentrale waar elektriciteit wordt opgewekt, in de Zeeuwse gemeente Borsele. In 1997 werd de kerncentrale in Dodewaard gesloten. Er zijn wel plannen om nieuwe kerncentrales te bouwen, maar een kerncentrale moet aan vele eisen voldoen. Daardoor kan het jaren duren voordat er een vergunning verleend kan worden.
In Urk vinden relatief de meeste mensen dat Nederland meer kerncentrales moet bouwen; zeven op de tien mensen zijn het daarmee eens. In 'kerncentralegemeente' Borsele zijn zes van de tien mensen het hiermee eens.
Kieskompas ontwikkelt tijdens verkiezingen een stemhulp waarmee kiezers hun opvattingen kunnen vergelijken met de standpunten van politieke partijen. In de stemhulp van de Tweede Kamerverkiezingen van 2025 stond een stelling over kerncentrales. Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben antwoord gegeven op de stelling: 'Nederland moet meer kerncentrales bouwen'.
Ze komen er niet, ook niet de kleintjes van  JA21
De kans dat ze er komen is niet groot. Ze zijn verschrikkelijk duur, er zijn geen bedrijven die ze willen bouwen en het duurt zo lang voor ze er staan dat ze overbodig zijn als ze klaar zijn. De kleine centraletjes waar vooral JA21 vol van is, zijn vooralsnog een natte droom
Wereldwijd draaien er op dit moment slechts een paar SMR‑eenheden commercieel of demonstratief, onder meer in Rusland (drijvende centrale Akademik Lomonosov) en China (HTR‑PM hoge‑temperatuurreactor).

