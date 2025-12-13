ECONOMIE
Van Londen naar Łódź: hoe een rijker Polen het verliezende Engeland leeg trekt

Economie
door Gerard Driehuis
zaterdag, 13 december 2025 om 10:45
Polen kwamen naar Nederland, Wilders maakte als welkomsgebaar zelfs een 'Polenmeldpunt. Wilders wilde hen kwijt, maar de meeste van osn lieten graag het plafond goedkoop & zwart stuken... Maar nog veel meer gingen er naar Engeland. Daar hadden ze het beter.
Niet meer: ze gaan massaal terug, omdat het leven in Polen nu beter en welvarender is dan in Engeland. Dat zegt iets over Polen, maar vooral over Engeland. Volgens het Britse statistiekbureau ONS is de netto‑migratie van EU‑burgers al jaren negatief: sinds het Brexit‑referendum vertrekken er meer Europeanen dan er bijkomen, en voor het jaar tot juni 2025 wordt voor EU‑burgers een negatief saldo van circa 70.000 geraamd. In die groep zitten opvallend veel Polen, die geen reden meer zien om in een duur en stagnerend Verenigd Koninkrijk te blijven.​
Tegelijkertijd is Polen zelf veranderd van probleemkind tot economische successtory. De OECD spreekt van een “growth champion” van Europa: de Poolse economie groeide de afgelopen 35 jaar sneller dan die van welke andere EU‑lidstaat ook, met lage werkloosheid en snel stijgende lonen. De regering lokt terugkeerders bovendien met forse belastingvoordelen: wie na jaren in het buitenland weer Poolse belastingresident wordt, kan vier jaar lang een aanzienlijk deel van zijn inkomen belastingvrij verdienen
“De Poolse economie is de afgelopen decennia harder gegroeid dan die van welk ander EU‑land ook,” merkt analyseplatform Notes from Poland op, dat wijst op de combinatie van lage werkloosheid, stijgende lonen en fiscale lokkertjes als motor achter de terugkeer. Terwijl Groot‑Brittannië worstelt met hoge woonlasten, politieke chaos en een fors teruggevallen netto‑migratie, keren veel Polen terug naar een thuisland dat economisch aantrekkelijker, voorspelbaarder en fiscaal milder is dan het post‑Brexit Engeland ooit voor hen is geweest.
Polen bruist van economische kracht
Polen beleeft een periode van opmerkelijke economische voorspoed. Dankzij een sterke industriële basis, forse investeringen uit de EU en een goed opgeleide beroepsbevolking groeit de Poolse economie harder dan die van veel West-Europese landen. De innovatie in technologie en infrastructuur trekt buitenlandse bedrijven aan, terwijl de werkloosheid historisch laag is. Warschau ontwikkelt zich tot een financieel centrum in Midden-Europa, en de koopkracht van huishoudens stijgt gestaag. Polen bewijst dat stabiliteit en ambitie de sleutel zijn tot duurzaam economisch succes.

