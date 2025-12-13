ECONOMIE
Waarom de energieprijzen eindelijk dalen

Economie
door Gerard Driehuis
zaterdag, 13 december 2025 om 15:19
ANP-538065439
De daling van energieprijzen komt vooral door een combinatie van lagere gasprijzen op de groothandelsmarkt, goed gevulde voorraden en relatief beperkte vraag in Europa. Ook speelt mee dat het aanbod van LNG (vloeibaar gas) uit onder meer de VS en Qatar fors is toegenomen, waardoor de markt minder krap is dan tijdens de energiecrisis.
Lagere gasprijzen op de groothandelsmarkt
De kale gasprijs is gedaald door een ruimer aanbod van gas, vooral LNG uit de Verenigde Staten, Qatar en andere exportlanden. Energie‑experts verwachten dat dit grotere aanbod de komende tijd zorgt voor stabielere en gemiddeld lagere gasprijzen dan tijdens de piek na het wegvallen van Russisch gas.keuze+1
Goed gevulde Europese gasvoorraden
Europese landen hebben hun gasopslagen ruim gevuld, waardoor er veel fysieke voorraad beschikbaar is. In combinatie met een relatief lage vraag drukt dat de groothandelsprijs omlaag tot het laagste niveau in jaren.
Relatief lage vraag naar energie
Een deel van de industrie gebruikt structureel minder gas dan vóór de energiecrisis, onder meer door efficiencymaatregelen en gedeeltelijke vraaguitval. Daarnaast drukken zachte periodes in de winter en meer eigen opwek (zoals zonnepanelen) de totale vraag naar gas en stroom, wat prijsverlagend werkt.​
WatIndicatie december 2025 (NL)
Gemiddelde stroomprijsOngeveer 0,23–0,27 euro per kWh (incl. belastingen). 
Gemiddelde gasprijsOngeveer 1,20–1,30 euro per m³ (incl. belastingen). 
Trend t.o.v. 2024Duidelijk dalende lijn sinds piek, maar nog boven pre-crisisniveau. 
Verwachting komende tijdLichte verdere daling of stabilisatie bij voldoende LNG-aanbod en gevulde voorraden. 
Fiscale en beleidsmaatregelen
In Nederland en andere EU‑landen is de energiebelasting op gas en stroom op enkele punten verlaagd, wat de uiteindelijke consumentenprijs helpt drukken. Tegelijk blijft beleid gericht op energiebesparing en verduurzaming het verbruik temperen, waardoor de markt minder snel overspannen raakt.​
Let op: daling groothandel ≠ direct lagere rekening
Hoewel gasprijzen op de groothandelsmarkt dalen, merken huishoudens dit niet altijd meteen door bestaande contracten, opslagen en marges van leveranciers. Bovendien kunnen netbeheerkosten en belastingen stijgen, waardoor de totale energierekening minder hard daalt dan de pure marktprijs doet vermoeden.​

