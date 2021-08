Douwe Bob haalt uit naar Raemon Sluiter om grapje

Douwe Bob lijkt een grapje van Raemon Sluiter over zijn aanstaande vaderschap niet te kunnen waarderen. Op Twitter haalt de zanger opvallend hard uit naar de oud-tennisser.

"Hou je bek joh, sukkeltje", schreef Douwe Bob in een inmiddels verwijderde tweet. Daarna plaatste hij een nieuwe: "Sukkeltje."

De zanger reageerde daarmee op een tweet van Sluiter, die vrijdag "was dus alleen even Douwe, Bob" op Twitter zette met daarbij een screenshot van de nieuwskop "Douwe Bob heeft geen relatie met kunstenares die zwanger van hem is". Veel andere gebruikers konden de tweet wel waarderen. Het bericht heeft al meer dan duizend likes gekregen.

Douwe Bob maakte deze week tijdens een concert in Bloemendaal bekend dat hij vader wordt.