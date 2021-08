Ex beschuldigt Gers Pardoel van zware mishandeling: “Toen hij me van de trap gooide, was de grens bereikt”

Gers Pardoel (40) is een man met twee gezichten, vertelt zijn ex Sélina van Gool in Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. De Brabantse rapper, die de laatste jaren vooral in Vlaanderen populair is als goedlachs jurylid bij The Voice Kids, zou haar hebben mishandeld. Een onthutsend verhaal...

"Gerwin heeft een issue. Daar kan je niet omheen," aldus Van Gool (35) tegen Het Laatste Nieuws. "Daarom heeft hij ook altijd op een speciale school gezeten."

Huiselijk geweld

De ogenschijnlijk immer goedgemutste artiest heeft volgens haar een duistere kant, die in 2011 al voor het eerst naar buiten kwam. "Ik wilde naar de verjaardag van mijn opa. Maar Gerwin was ziek en wilde dat ik bij hem bleef. Hij werd heel kwaad. Ik had toen nog ’n huistelefoon, en die rukte hij uit de muur alvorens hem kapot te gooien. Toen ik zei dat hij weg moest gaan, begon hij me te duwen en met huisraad te bekogelen. Ik ben naar mijn slaapkamer gevlucht, maar hij sloeg dwars door de deur. Daar heeft hij me op de grond gegooid en is hij met zijn schoen op mijn hoofd gaan staan. Hij heeft ook alles uit mijn kasten gegooid. Dat was de eerste keer dat ik op advies van mijn broer een klacht tegen hem heb ingediend."

Toen ze zwanger was, werd ze in het ziekenhuis apart genomen vanwege de verdenking van huiselijk geweld, aldus Van Gool. "Hij kwam na een optreden thuis en trok me midden in de nacht met beide benen het bed uit. Ik klapte daarbij met mijn heupen op de bedrand en kon niet meer behoorlijk lopen. Ik ben zo goed en kwaad als het ging naar de woonkamer gevlucht en daar begon hij me te bekogelen met alles wat hij in handen kreeg. [...] De verwondingen die ik die nacht heb opgelopen, hadden ze bij een eerdere controle in het ziekenhuis opgemerkt, en ze vonden die verdacht."

Drank

Vaak was er drank in het spel bij de rapper. "Gerwin hield wel van drinken. De ene wordt daar lacherig van, de andere valt in slaap, maar hij werd agressief. Dan ging hij ruziemaken en gooide hij met dingen. In de studio zag ik hem soms wodka drinken. Niet vanaf ’s ochtends vroeg, maar toch. In zo’n bui is hij ooit thuisgekomen en begon hij ons eigen huis te bekogelen. [...] Van al die incidenten bestaan officiële documenten, die ik hier allemaal heb liggen." De redactie van HLN heeft die documenten ingezien.

Ze had ook steeds minder mensen om zich heen. "Ik zie Gers als een narcist en die mishandelen je niet enkel mentaal en fysiek. Ze isoleren je ook. Vrienden kwamen er al lang niet meer over de vloer en door zijn gedrag verloor ik het contact met mijn familie."

Ommekeer

Het kantelpunt kwam toen Gers haar voor de ogen van hun kinderen van de trap duwde. "Na een zoveelste ruzie gooide Gers me van de trap. En tijdens mijn val zag ik de kinderen. Rocci kon nog niet eens lopen. Ik had net zo goed mijn nek kunnen breken en dood kunnen zijn die dag. Toen ik in de bocht van die trap lag, gingen mijn ogen open. Rocci ziet haar mammie als ‘een baas’. Als een sterke vrouw die haar eigen zaakjes regelt. Maar thuis kreeg die mama wel klappen."

De manager van Gers Pardoel reageert bij Het Laatste Nieuws op het verhaal van Sélina: “Wederom willen we erop hameren dat de beweringen die zijn ex-vriendin Sélina aanhaalt, verzonnen zijn en op sensatie berusten. Het lijkt wel alsof Sélina zijn huidig succes niet kan verkroppen.