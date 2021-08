Stekker uit glijbaanshow na diarree-uitbraak onder crew

De Amerikaanse zender NBC stopt met de productie van de nieuwe show Ultimate Slip N’ Slide. Zo'n veertig crewleden van de waterglijbanenshow liepen Giardiasis op, een ziekte veroorzaakt door een parasiet in de dunne darm. Volgens The Wrap kregen veel medewerkers daardoor "explosieve diarree."

De serie werd in mei aangekocht en zou eigenlijk direct na de Olympische Spelen van start gaan op NBC. In juni werden de opnames, met nog maar een week te gaan, stilgelegd vanwege de uitbraak van de darminfecties. Ondanks de 18 miljoen dollar die er al in de show gestoken zou zijn, heeft NBC nu toch besloten de stekker helemaal uit het project te trekken.

De nieuwe spelshow Family Game Fight, van presentatie-echtpaar Dex Shepard en Kristen Bell, heeft de plek van Ultimate Slip N’ Slide in de programmering overgenomen.