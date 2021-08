‘Toch honderden gasten op verjaardagsfeestje Barack Obama’

Barack Obama maakte eerder deze week bekend te zullen schrappen in de gastenlijst voor zijn zestigste verjaardagsfeestje zaterdagavond, maar volgens omwonenden van de feestlocatie op Martha's Vineyard zullen daar toch enige honderden mensen bij aanwezig zijn.

Dat laten zij weten aan TMZ, dat zaterdag ook luchtfoto's plaatste van een megatent in de achtertuin van het landgoed van de voormalig president, en kiekjes deelde van een pre-party vrijdagavond, waar ook al flink wat mensen bij aanwezig waren.

Volgens Amerikaanse media zijn onder meer John Legend, Chrissy Teigen, Don Cheadle, Tom Hanks, Kim Fields, Gabrielle Union, Ellen DeGeneres en Bradley Cooper gespot op het chique vakantie-eiland. Ook zou Oprah Winfrey in een hotel in Martha's Vineyard verblijven. De New York Times meldde eerder dat Oprah een van de genodigden was, maar dat de mediamagnaat had besloten niet te komen vanwege zorgen om de deltavariant van het coronavirus.

Of de buitenwereld veel meekrijgt van het feestje is nog niet duidelijk: volgens TMZ heeft de secret service het gebied rond de feestlocatie hermetisch afgesloten.