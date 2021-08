Kit Harington (Jon Snow): ‘Het is vernedering een hunk te worden genoemd’

Kit Harington is van de drank af en heeft een zoontje. En Game of Thrones is ver weg. Vaderschap en huwelijk staan ​​centraal in zijn nieuwe leven Nuchter sinds twee en een half jaar na een periode in de afkickkliniek, het is een leven waarvoor hij dankbaar is - hoewel voorzichtig is geboden: de drank ligt nog op de loer. Weg zijn de zelfmoordgedachten die hij in de laatste periode van zijn Jon Snow-personage had. Ik ging door perioden van echte depressie waarin ik van alles wilde doen.”

Het leven is "prachtig", zegt hij nu tegen de Sunday Times. "Ik heb een kind en mijn relatie is briljant... ik ben een heel, heel gelukkige, tevreden, nuchtere man."

Die rol maakte dat vrouwen in vervoering raken als ze hem zin. Maar fijn vindt hij dat niet. "Ik heb er een probleem mee om als ongelooflijk sexy te worden bestempeld, of een hunk of zoiets, omdat het ongelooflijk vernederend is", zegt hij. “Het is vernederend voor zowel vrouwen als mannen. Het is vernederend voor iedereen om te worden gecategoriseerd op basis van hun uiterlijk, en zeker als sommige mensen misschien zeggen dat ik daardoor werk krijg. Nou, daar ben ik het niet mee eens.”

Ik krijg werk vanwege mijn acteerwerk. Ik zou hopen dat het iets is dat ik kan en doe en dat niet alleen maar f***ing gaat om hoe ik eruitzie."